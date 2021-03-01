شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تدعو الطلاب والطالبات للإبلاغ عن سلوك مريب في " مدرستي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات، إلى إبلاغ معلميهم في حال ملاحظة سلوك مريب في منصة مدرستي مثل دخول أشخاص من خارج الفصل أو نشر محتوى غير مناسب.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أعلن عن استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً.

وأوضح وزير التعليم أن القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة، بسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا.