شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يعلن دعم ‎المملكة للعمليات الإنسانية في ‎اليمن بـ 430 مليون دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة في مؤتمر المانحين لليمن بأن المملكة تتصدر الدول المانحة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عن دعم ‎المملكة للعمليات الإنسانية في ‎اليمن بـ 430 مليون دولار

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك: جائحة كورونا عمقت من الأزمة الإنسانية في اليمن ومساعدات المملكة خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج..

وأضاف عبدالملك في مؤتمر المانحين لليمن ،أن دعم المملكة بأكثر من 2 مليار دولار خفف من الأزمة الإنسانية في اليمن.