وزير العدل: إطلاق البورصة العقارية.. و75 خدمة إلكترونية في التوثيق

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق البورصة العقارية، ليتم التداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مشيرًا إلى إطلاق 75 خدمة إلكترونية للتوثيق.

وقال الصمعاني (لبرنامج: في العلن)، إن الوزارة ستطلق «البورصة العقارية» ليتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مضيفًا: «سنطلق 75 خدمة إلكترونية توثيقية ولن يضطر أي مستفيد لمراجعة كتابات العدل بنهاية العام الجاري».

وتابع: «يجب أن يكون الحق المطالب به موثق بشكل نظامي ومحكمة التنفيذ لا تتعامل مع المخالفين، وقضاء التنفيذ يسعة لتحصيل الحق بسرعة من خلال الأدوات النظامية بما لا يؤثر على المدين خارج الإطار المالي».

وواصل: «نعمل على دراسة لتحديث نظام التنفيذ مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة»، متابعًا: «سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات».

وأكمل: «سنطلق مشروعًا يتيح الاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي بما يحقق الشفافية دون الإخلال بالخصوصية».

كما أعلن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، موضحًا أنه سيتم الرجوع على الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.

اقرأ أيضًا:

رسميًًا.. عدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد