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مندوب السعودية بالأمم المتحدة: تقرير مقتل خاشقجي مزاعم دون إثبات

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن ولي العهد تقبل المسؤولية الأخلاقية بشجاعة..

فنَّد المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم الإثنين، المزاعم المثارة بشأن قضية مقتل المواطن جمال .

وأضاف السفير المعلمي، عبر تويتر ، أن سمو الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للقضاء وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات، وتم إغلاق القضية؛ فلنتحرك جميعًا إلى الأمام لمعالجة الأعمال الجادة لقضايا العالم.

واستكمل: أنه تم تقديم تقرير وكالة المخابرات المركزية بضجة كبيرة، مشيرًا إلى أن التقرير يستند إلى عبارات مثل: «ما كان عليه، وكان ينبغي، وما كان»، ولا يقترب من إثبات الاتهام بما لا يدع مجالًا للشك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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