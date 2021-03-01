مندوب السعودية بالأمم المتحدة: تقرير مقتل خاشقجي مزاعم دون إثبات

فنَّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم الإثنين، المزاعم المثارة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضاف السفير المعلمي، عبر تويتر ، أن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للقضاء وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات، وتم إغلاق القضية؛ فلنتحرك جميعًا إلى الأمام لمعالجة الأعمال الجادة لقضايا العالم.

واستكمل: أنه تم تقديم تقرير وكالة المخابرات المركزية بضجة كبيرة، مشيرًا إلى أن التقرير يستند إلى عبارات مثل: «ما كان عليه، وكان ينبغي، وما كان»، ولا يقترب من إثبات الاتهام بما لا يدع مجالًا للشك.