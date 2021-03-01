بحضور اللواء الدباس.. أمير الجوف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني٢٠٢١، الذي تُنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار «يد تبني ويد تحمي».

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عثمان بن عبدالله الدباس، يرافقه عدد من مساعديه.

وشاهد أمير الجوف عرضًا مرئيًّا يوضح الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستطلقها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة والجهود المبذولة في هذا الجانب.

كما استمع إلى شرح من اللواء الدباس عن الفعاليات الأخرى المصاحبة لهذه المناسبة ومنها تنفيذ محاضرات توعوية عن السلامة العامة، في جامعة الجوف والكلية التقنية بالمنطقة، وتبني اتصالات منطقة الجوف لإرسال رسائل نصية توعوية بالتزامن مع الاحتفاء بهذا اليوم، ونشر عبارات توعوية في بعض الميادين.

وأوضح اللواء الدباس أنه سيتم توزيع cdيحتوي على بروشورات ومقاطع توعوية على الجهات الحكومية؛ لنشرها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والجهات الإعلامية.

وثمّن أمير منطقة الجوف الجهود التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لتعزيز الوعي في المجتمع والتعريف بشكل أوسع بالمخاطر، من خلال تلك الرسائل والفعاليات التي سيتم تنفيذها بإذن الله، متمنيًّا للجميع السلامة.

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