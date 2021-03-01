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«الجوازات السعودية»: تجديد هوية مقيم لمن هم بالخارج «مشروطة»

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الرياض - محمد عبدالله - خاصة الزوجة والأبناء..

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج بالمملكة بشروط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد إقامة الزوجة والأبناء وهم خارج المملكة وهل يمكن أيضًا تمديد الخروج والعودة وهم خارج المملكة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج».

وأضاف: «علمًا بأنه يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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