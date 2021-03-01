«الجوازات السعودية»: تجديد هوية مقيم لمن هم بالخارج «مشروطة»

الرياض - محمد عبدالله - خاصة الزوجة والأبناء..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج بالمملكة بشروط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد إقامة الزوجة والأبناء وهم خارج المملكة وهل يمكن أيضًا تمديد الخروج والعودة وهم خارج المملكة؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج».
وأضاف: «علمًا بأنه يتم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».
اقرأ أيضًا:
«الجوازات» تعلن إطلاق «هوية مقيم الرقمية» وتكشف مميزاتها
الجوازات: توثيق عقد الزواج محليًّا شرط لسفر المتزوجين من غير السعوديين