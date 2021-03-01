تنويه من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت الغذائية: التزموا بـ«3» إجراءات

حثَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ملاك المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق على دعم جهود الأمانات والبلديات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية (للوقاية من فيروس كورونا) والاضطلاع بمسؤولياتهم في توعية العاملين لديهم والمتسوقين بتطبيقها لضمان توفير الحماية للجميع ومنع تفشي فيروس كورونا.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملحوظات أو مخالفات للإجراءات والضوابط الصحية والبلدية عبر خدمة 940 والموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية؛ حيث سيجري التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على صحة وسلامة المجتمع بفئاته كافة.

وشددت على أهمية تضافر جميع الجهود وتمتع جميع أبناء المجتمع بروح المسؤولية والأخذ بزمام المبادرة؛ لمواجهة جائحة كورونا؛ حيث تابعت جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكولات حماية المجتمع والحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولات الميدانية المطاعم والمنشآت والأسواق التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج «توكلنا».

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية الميدانية باشرت يوم أمس (22674) جولة تفتيشية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث سُجّل (1124) مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية والأنظمة واللوائح البلدية، فيما جرى إغلاق (342) منشأة.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات التابعة لها تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبث الرسائل الإرشادية والتثقيفية الموجهة للمواطنين والملاك والمستثمرين عبر الشاشات بالمقرات والشوارع الرئيسية والساحات، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

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