انخفاض الحرارة.. و«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة خلال ساعات

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنَّ فرصة هطول الأمطار مواتية على أجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية (خاصة كلما اتجهنا شمالًا).

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الأمطار متوقعة أيضًا في الباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات منها، وتمتد إلى الطائف.

وتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يشمل الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة ومكة والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ما بين 3 و4 درجات مئوية.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطًا للرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وتمتد إلى منطقه نجران.

وأضاف المركز، أن الريَّاح المتوَقعَة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

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