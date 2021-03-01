«توضيح مهم» من وزارة الصحة: موانع تطعيم كورونا المتداولة «شائعة»

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات المتداولة بخصوص حالات لا يناسبها الحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال متحدث الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توضيح مهم.. لا صحة للمعلومات في الصورة المتداولة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19)».

وأضاف: «ندعو الجميع إلى التواصل مع (@SaudiMOH937) لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».

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