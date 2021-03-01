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«توضيح مهم» من وزارة الصحة: موانع تطعيم كورونا المتداولة «شائعة»

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الرياض - محمد عبدالله - بعد ترويج مزاعم حول عدم مناسبة اللقاح لبعض الحالات..

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات المتداولة بخصوص حالات لا يناسبها الحصول على لقاح ، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال متحدث الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توضيح مهم.. لا صحة للمعلومات في الصورة المتداولة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19)».

وأضاف: «ندعو الجميع إلى التواصل مع (@SaudiMOH937) لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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