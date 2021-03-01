«مرشدك الزراعي».. وزارة البيئة توضح خدمات وأهداف التطبيق

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمات وأهداف تطبيق "مرشدك الزراعي" بحلته الجديدة الذي تم تدشينه وإطلاقه من قبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف إيجاد خدمات ذكية وتسهيل وصول المزارعين للخدمات.

وشاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" بينّت من خلاله أهداف التطبيق وتتمثل في:

- تسهيل وصول المزراعين بجميع مناطق المملكة لحل أي مشكلة تواجههم بكل يسر.

- إيجاد خدمات ذكية من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وبينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تطبيق "مرشدك الزراعي" يوفر عدد من الخدمات للمستفيدين ومنها:

- التعرف الذكي إلى أمراض أشجار البن

- إجراء التحايل الزراعية

- المرشد الذكي.

- الاطلاع على الأسواق المركزية ببث مباشر واستعراض أسعار منتجاتها.

- الربط مع المركز الوطني للأرصاد.

- نباتات وآفات.

- إدارة المرشدين الزراعيين.

- التجارب الناجحة.

- تقييم المرشدين الزراعيين.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه يمكن للمزارعين الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق عبر تحميله على الهاتف من خلال الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

لمستخدمي هواتف اندرويد يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

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