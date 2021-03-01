الإعانة المالية.. «الموارد البشرية» توضح طريقة التصرف عند التوقف المؤقت

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التصرف المناسب عند التوقف المؤقت للإعانة المالية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا مسجل بالتأهيل الشامل وما نزلت لي المساعدة ودخلت الموقع للاستعلام عن معلومات الإعانة وحصلت حالة الإعانة موقوفة بسبب عدم إعادة تقييم الإعاقة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال كانت حالة الإعانة المالية موقف مؤقتًا سارع بالتحديث نأمل منكم تحديث التقرير الطبي من خلال خدمة تقييم الإعاقة».

وكانت الموارد البشرية قد أوضحت قبل ذلك موعد صرف إعانة التأهيل الشامل قائلة: «يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف اليوم الذي يليه».

وأضافت: «للاستعلام عن الإعانة المالية فضلًا زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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