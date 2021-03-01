أمير الجوف يشدد على الإجراءات الاحترازية: لا تهاون في ضبط المخالفين

رأس الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالمنطقة، عبر الاتصال المرئي اليوم، الاجتماع السادس عشر للجنة الطوارئ التي تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض الأمير، خلال الاجتماع تطبيق المؤشرات الواردة من قبل وزارة الداخلية، والتي تُعنى بصحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة، مستمعًا من مديري الجهات المعنية إلى تطبيق هذه المؤشرات والنسب التي حققت من خلال الجولات الميدانية.

وشدد أمير منطقة الجوف على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من الجميع سواء داخل مقرات العمل وفي الميدان أثناء الجولات التفتيشية مع ضرورة ارتباط جميع الجهات الرقابية على الارتباط بمنصة «إيفاء»؛ لتسجيل المخالفات على المخالفين لتطبيق الإجراءات، لنبقى في مأمن بإذن الله تعالى من هذه الجائحة حتى زوالها ، ولنرى نزول منحنى الخطر في الأيام القادمة.

كما طالب الأمير من الجميع إلى امتثال موظفيهم في الإدارات الحكومية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مثمنًا للجميع ما يقومون به من جهود ومنسوبيهم في سبيل التصدي لهذه الجائحة من أجل حماية الأرواح والأبدان، مؤكدًا مواصلة الجهود خلال المرحلة الحالية.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.

اقرأ أيضًا:

ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بالجوف وتطبيق العقوبات على كل من حضر