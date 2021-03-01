زواج الغامدي

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17 رجب 1442 هـ 17 رجب 1442 هـ آخر تحديث 22:57 الاثنين 01 مارس 2021

17 رجب 1442 هـ 17 رجب 1442 هـ دوت الخليج احتفل المحامي عاصم عبدالله الغامدي، بزواجه من ابنة محمد علي آل شنقور، في جدة، واقتصر الحفل على الأهل.

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