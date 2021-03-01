اخبار السعوديه

زواج الغامدي

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23:00

الاثنين 01 مارس 2021


17 رجب 1442 هـ

آخر تحديث

22:57

الاثنين 01 مارس 2021


17 رجب 1442 هـ
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دوت الخليج

احتفل المحامي عاصم عبدالله الغامدي، بزواجه من ابنة محمد علي آل شنقور، في جدة، واقتصر الحفل على الأهل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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