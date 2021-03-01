إزالة الخطر

استجابت شركة الكهرباء، لما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر، أول من أمس، حول أسلاك الضغط العالي التي تهدد وادي نجران، وباشرت الفرق الميدانية، أمس، وأزالت أسلاك الضغط العالي، بمتابعة مدير كهرباء نجران المهندس سالم آل دغفان.

وكانت «دوت الخليج» رصدت بالصورة والفيديو أسلاك الضغط العالي تتوسط وادي نجران التي لم تتم إزالتها مما يشكل خطورة أثناء جريان السيل، ويعرض الأعمدة للسحب إلى مواقع أخرى مجاورة للوادي مؤدية لصاعقة كهربائية.