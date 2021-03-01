رخص مأذوني الأنكحة إلكترونية

وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن مسيرتها في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة «ezawaj.sa»، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.
وتوفر خدمة العقد الإلكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار كثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.
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