رخص مأذوني الأنكحة إلكترونية

دشنت وزارة العدل، ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، خدمات إصدار رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيا عبر منصة «ناجز» (najiz.sa) (طلب رخصة جديدة - تجديد رخصة – إعادة قيد رخصة)، مما يسهل إجراءات الترخيص للمأذونين.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن مسيرتها في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة «ezawaj.sa»، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وتوفر خدمة العقد الإلكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار كثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.