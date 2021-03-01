اللقاح شرط لعاملي الحج

جاء ذلك في سياق تعميم وجهه مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة أمين لجان الحج والعمرة التحضيرية سري بن إبراهيم عسيري، إلى رؤساء لجان الحج التحضيرية مديري الشؤون الصحية، والرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحية.
ولفت عسيري إلى تعميم وزير الصحة، بشأن الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ
دخول الحجاج لأعمال موسم الحج لعام 1442، كما أشار إلى قرار وكيل الوزارة للصحة العامة، بتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة.
وأضاف «عليه نأمل الاطلاع وإبلاغ منسوبيكم الراغبين في المشاركة في أعمال موسم الحج للعام 1442 بإلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد19، حيث إنه أحد اشتراطات المشاركة في أعمال الموسم».
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