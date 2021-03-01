السياسة والمناخ وراء تكاثر أسراب الجراد

غرفة عمليات
كشف المشرف العام علي فروع الوزارة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع لـ«دوت الخليج» أن البيئة تقوم بجهود كبيرة هذه الأيام بمنطقة القصيم لمكافحة الجراد الصحراوي المهاجر الذي يغزو المملكة من كل اتجاه نظرًا لوجود المناخ المناسب لذلك بدول الإقليم، وعدم وجود المكافحة في بعض الدول لظروف عديدة وأهمها السياسية مما ينعكس سلبًا على مناطق المملكة، وقال: لدينا غرفة عمليات بالوزارة يتابعها مباشرة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة على مدار الساعة، ويرصد المواقع بالاستكشاف والمكافحة الأرضية والجوية.
استعدادات كاملة
بين الصوينع أن الرياح المتقلبة والسريعة هذه الأيام تساعد الأسراب على التنقل السريع غير المستقر بموقع ليتم القضاء عليها، وتم أخذ الاستعدادت كاملة وتعطي الوزارة هذا الجانب أهمية كبيرة، وتم تشكيل غرف عمليات ولجان بكل المناطق، وبالذات القصيم لوقوعها بمنتصف تحركات الأسراب من كل المناطق المجاورة لها وتقع بطريق الجراد سواء القادم من الشرق أو الجنوب حيث يعمل حاليًا عدد من الفرق بلغت أكثر من 40 فرقة أرضية وطائرة هيلكوبتر للاستكشاف وطائرة مجنحة للرش وتمت مكافحة أكثر من 50 ألف هكتار بالقصيم خلال شهر فبراير الجاري ونتائج المكافحة بمنطقة القصيم تعطي نتائج جيدة.
مكافحة الجراد بالمناطق
635
تقريرًا
10
أسراب
1580
حائل
16000
القصيم
2280
الرياض
2520
تبوك
10275
المدينة المنورة
6915
مكة المكرمة
3300
الباحة
615
عسير
150
جازان
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