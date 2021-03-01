سحب مشروع حائل ـ قنا

فيما أعرب مرتادو طريق حائل ـ قنا، عن استيائهم من تشققات الإسفلت والحفر، أوضحت وزارة النقل أن الطريق يقع ضمن مشروع ازدواج حائل/قنا وبعد ظهور بعض العيوب على سطح الطريق وعدم معالجة هذه الملاحظات التي رصدها فريق الوزارة المختص ضمن محضر الاستلام الابتدائي، تم سحب المشروع من المقاول السابق واتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

وأضافت الوزارة بأنه يجري حاليًا استكمال إجراءات استلام الطريق بشكل نهائي وضمّه لعقد الصيانة، لتتم معالجته بالكامل، كما تجري حالياً معالجة العيوب الظاهرة على سطح الطريق.

مؤكدة أن المشروع يأتي تبعًا لحزمة مشاريع تنموية تقوم وزارة النقل بتنفيذها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات تبعا للجداول الزمنية المحددة لها مسبقًا.