وأضافت الوزارة بأنه يجري حاليًا استكمال إجراءات استلام الطريق بشكل نهائي وضمّه لعقد الصيانة، لتتم معالجته بالكامل، كما تجري حالياً معالجة العيوب الظاهرة على سطح الطريق.
مؤكدة أن المشروع يأتي تبعًا لحزمة مشاريع تنموية تقوم وزارة النقل بتنفيذها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات تبعا للجداول الزمنية المحددة لها مسبقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب مشروع حائل ـ قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.