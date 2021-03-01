كما أشارت الوزارة إلى فتح 10 مساجد 6 منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع، إلي تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في رصد المخالفات والابلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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