إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، إغلاق اثنى عشر مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق، بعد ثبوت خمس عشرة حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرين يوماً 182 مسجداً تم فتح 168 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي 7 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 7 إصابات بها، و3 مساجد بمنطقة جازان تم رصد 6 حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بالمنطقة الشرقية، تم رصد حالتين إصابة بفيروس كورونا مؤكدتين بهما. كما أشارت الوزارة إلى فتح 10 مساجد 6 منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع، إلي تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في رصد المخالفات والابلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.



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