السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 50,505 إصابات بفيروس كورونا



واشنطن 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 50,505 إصابات بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 28,405,925 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 511,839.

// انتهى //

22:38ت م

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واشنطن 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 50,505 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,062 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 28,405,925 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 511,839.// انتهى //22:38ت م0250

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