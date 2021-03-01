

الجزائر 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 113255 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2987 وفاة.

// انتهى //

22:31ت م

0249



الجزائر 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 113255 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2987 وفاة.// انتهى //22:31ت م0249

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.