السعودية اليوم / اليونان تسجل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

سجلت اليونان 1176 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 192270 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6534 وفاة.

// انتهى //

22:11ت م

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أثينا 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسجلت اليونان 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 30 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 192270 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6534 وفاة.// انتهى //22:11ت م0247

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