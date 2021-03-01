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السعودية | وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 10:21 مساءً, 1 مارس 2021 م

المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم في الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى, ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة العميد ركن جان كريستوف غرديه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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