القصبي: العمل مستمر لترجمة أكثر من 600 وثيقة مرتبطة ببيئة الأعمال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، أن العمل مستمر على تطوير بيئة تشريعية جاذبة، من خلال ترجمة أكثر من 600 وثيقة نظامية مرتبطة ببيئة الأعمال إلى اللغة الإنجليزية.

تكامل وتعاون:

وأوضح الوزير، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي بالتكامل مع شعبة الترجمة بهيئة الخبراء و40 جهة حكومية.

وفي وقت سابق صرح القصبي بأن الدولة ضخت 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وسط حرص شديد على إيجاد آلية تكفل وصول الإمدادات، وأن الجائحة قد ولدت منها الفرص، حيث خلال فترة 9 أشهر فقط تم تأسيس نحو 36 ألف متجر إلكتروني.

دعم الاستثمار المحلي:

وتابع وزير التجارة: “الدولة دعمت الاستثمار المحلي سواء الصناعات الغذائية المحلية أو الأمن الغذائي المحلي”.

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