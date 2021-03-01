الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

وزير العدل: عدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير العدل، وليد الصمعاني، أن المرحلة القادمة نستهدف تطبيق الجودة الموضوعية في القضاء وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

توجيه هام:

كما أعلن الصمعاني في حواره إلى برنامج “في العلن” المذاع على قناة السعودية، اليوم الاثنين، عن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، وسيتم الرجوع على الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.

وأوضح أن التسبيب القضائي هو ضمان من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلًّا.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير العدل في البرنامج:



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