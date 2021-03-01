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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم الرئيس يحقق 245 مليار ريال في القيمة الإجمالية لشهر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سوق الأسهم الرئيس يحقق 245 مليار ريال في القيمة الإجمالية لشهر فبراير
بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بالشهر الماضي
متابعات الخليج 365 - واس
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حقّق سوق الأسهم السعودية الرئيس خلال الشهر المنتهي في 28 فبراير، 245.75 مليار ريال سعودي في القيمة الإجمالية، بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,117.09 مليارات ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.73 % مقارنة بالشهر الماضي.
المستثمر السعودي:
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 230.93 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 93.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 231.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.18% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 97.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021م، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال شهر فبراير 1.62 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.66 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.59% من إجمالي عمليات البيع.
المستثمر الخليجي:
وبالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” لسوق الأسهم السعودية الرئيس خلال الشهر المنتهي في 28 فبراير، فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال شهر فبراير 1.62 مليار ريال سعودي، تمثل ما نسبته 0.66 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.59% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021م، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وحقق سوق الأسهم السعودية الموازية للشهر المنتهي في 28 فبراير 1051.04 مليون ريال سعودي في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، بارتفاع نسبته 4.84% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 12,172.15 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 9.67% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال شهر فبراير 1028.74 مليون ريال سعودي، تمثل ما نسبته 97.88% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1028.16 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 98.82% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 98.99% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021م بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال هذه الفترة 0.02 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.003% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.00 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.00% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.91% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021 بانخفاض نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.
المستثمر الأجنبي:
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال شهر فبراير 22.27 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.12 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 22.88 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.18 % من إجمالي عمليات البيع.
وبالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 0.11% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021 بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
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