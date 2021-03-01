نائب أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الباليستي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - واس

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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي اُطلق باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، الذي نتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

اتصال من نائب أمير الرياض:

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن عبدالرحمن مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

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