7 نصائح للمحافظة على البيئة المنزلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، بضرورة تجديد هواء غرف المنزل الداخلية؛ لضمان عملية التدوير وتجديد الأوكسجين، موضحًا أن عدم تجديد الهواء يؤدي إلى بقاء الكثير من العناصر داخل المنزل والناتجة عن أبخرة الزيوت في المطبخ أو التنظيف بالمنظفات المنزلية وهي عبارة مواد كيميائية بجانب فلاتر التكييف التي تحمل الكثير من الأغبرة وذرات الغبار وغير ذلك.

تجديد هواء الغرف:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن تجديد هواء المنزل يكون من خلال فتح النوافذ وأبواب الغرف لفترة زمنية ما بين 15- 25 دقيقة تسمح بالتبادل الهوائي وخروج الأبخرة المنزلية، مع ضرورة تشغيل الشفاطات في المطبخ أو دورات المياه لتغيير الهواء الرطب والملوث، كما يوصى بتشغيل شفاط المطبخ أثناء عملية الطهي للتقليل من الغازات الضارة المتصاعدة من الموقد، وتشغيل المراوح والتي تزيد من كميات الهواء وتعمل على تحريكه وتغييره.

نصائح للبيئة المنزلية:

ويوجه الدكتور محمد (7) نصائح عامة للمحافظة على البيئة المنزلية من ذرات الغبار وهي:

⁃ تنظيف فلاتر المنزل كل ثلاثة أسابيع لضمان عدم تراكم الأوساخ والحشرات الدقيقة عليها، مع غسله جيدًا بأي منظف كيميائي وتنشيفه جيدًا.

⁃ تنظيف السجاجيد كل ثلاثة أشهر خارج المنزل في المحلات المخصصة؛ لضمان عدم احتضانها لأي حشرات مثل عثة الغبار.

⁃ تنظيف المكنسة الكهربائية والفلتر الموجود بداخله لمنع تكون أي حشرات صغيرة بسبب الرطوبة، والتخلص الآمن من الأوساخ التي بداخل المكنسة.

⁃ الحد من استخدام المنظفات الكيميائية إذ يمكن استخدام البدائل المتاحة مثل الماء وقليل من الخل لتنظيف الأسطح.

⁃ الحد من استخدام ملطفات الجو على هيئة البخاخ والأفضل علب الجل.

⁃ الحرص على تنظيف وغسل الشراشف كل 5 أيام لضمان نظافتهما.

نظافة النباتات المنزلية:

ونبه الدكتور محمد بأن الأشخاص الذين يستخدمون النباتات المنزلية عليهم الانتباه تمامًا والحرص على نظافة المشاتل الصغيرة؛ لضمان عدم تكون الحشرات النباتية الصغيرة، والأفضل وضعها في الممرات وليس داخل غرف النوم، فمع تأكيد دورها في التخلص من ثاني أكسيد الكربون وزيادة مستويات الأكسجين في البيت وتنقية هواء المنزل من الأبخرة الكيميائية إلا أنه يجب أن تلقى كل عناية ومتابعة يومية.



شارك الخبر