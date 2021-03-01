الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

إيمان المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هويّة السودة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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صدرت الموافقة ‏على تعيين إيمان بنت هاجد المطيري مديرًا تنفيذيًّا لتسويق وتطوير هويّة السودة بشركة السودة للتطوير، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاقها قبل أيام باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

أهداف الشركة:

وتهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية، وتقدّم مرافق سكنية وترفيهية.

وبحسب صندوق الاستثمارات العامة تسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد على 3000 متر فوق سطح البحر، وعددًا من المواقع التراثية.

زيادة الناتج المحلي:

وستساهم الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميًّا بـ29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وفق الصندوق.

كما تهدف الشركة إلى تقديم وتطوير ما يلي:

– تطوير 2700 غرفة فندقية.

– تطوير 1300 وحدة سكنية.

– تطوير 30 مشروعًا تجاريًّا وترفيهيًّا.

– الاستثمار في تطوير البنية التحتية بأكثر من 20 مشروعًا بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال.

ويهدف المشروع إلى استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويًّا بحلول عام 2030، كما تُعنى الشركة بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والثقافة، وتطوير أنظمة الكود العمراني، وإزالة “التلوث البصري” وجذب الاستثمارات.

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