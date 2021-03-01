

نجران 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

دشَّن محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 م تحت شعار "يد تبني ويد تحمي" ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة النقيب عبدالله عسيري.

واطلع المحافظ على فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية .

// انتهى //

21:38ت م

0241





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ حبونا يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.