السعودية اليوم / مقتل عشرة مدنيين في هجومين بشرق الكونغو الديمقراطية



كينشاسا 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

لقي عشرة مدنيين مصرعهم في هجومين نفذهما مسلحو حركة "القوات الديمقراطية" في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح الناطق باسم الجيش الكونغولي في إقليم ايتوري جول نغونغو اليوم أن ثمانية مدنيين قتلوا في قرية بويو في ايتوري، على يد مسلحي "القوات الديمقراطية" التي قتلت أيضاً مدنيين اثنين آخرين في كايناما شمال شرقي البلاد.

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21:34ت م

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