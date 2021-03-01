السعودية اليوم / محافظ رفحاء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



رفحاء 17 رجب1442 هـ الموافق 01 مارس2021 م واس

دشَّن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني بمقر المحافظة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة المقدم حسن بن سالم الشمري.

واطلع المحافظ على فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ودورها في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية, منوهاً بالمشاركات المفيدة للقطاعات الحكومية في الأيام العالمية، ودورها المهم في التركيز على المجتمعات والإنسان، وأهمية المشاركة في النشاطات والبرامج التثقيفية.

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21:31ت م

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