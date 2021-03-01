السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 52 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى أنها سجلت في المقابل حالة وفاة واحدة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 639 وفاةً.

// انتهى //

21:12ت م

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لوكسمبورغ 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 55480 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان إلى أنها سجلت في المقابل حالة وفاة واحدة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 639 وفاةً.// انتهى //21:12ت م0232

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