السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ برنامجا دعويا نسائيا "عن بعد" بجازان



جيزان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، برنامجاً دعوياً نسائياً يشارك فيه عدد من الداعيات "عن بعد" عبر البث المباشر على تطبيق "زووم".

وتقام اليوم محاضرة بعنوان: (شهر رجب في الميزان) تلقيها الداعية عائشة بنت حسن نجمي، ويوم غدٍ تلقي الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي محاضرة عن (تعظيم أوامر الله عز وجل ونواهيه)، كما تتحدث أيضاً الداعية إيمان بنت صدقة عبدالمنان في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري عن (شروط قبول العمل)، وذلك عند الساعة التاسعة مساء.

وفي يوم الأحد غرة شهر شعبان القادم، تلقي الداعية مزنة بنت صالح الحضيف محاضرة بعنوان: (فضائل شهر شعبان) الساعة السابعة والنصف مساء.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية النسائية التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة جازان، لتوعية المرأة المسلمة بأمور دينها ودنياها.

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21:05ت م

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