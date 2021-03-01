السعودية اليوم / لبنان تسجل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 1888 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 294170، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4743 وفاةً بعد تسجيل 51 حالة وفاة.

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21:00ت م

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بيروت 17 رجب 1442 هـ الموافق 1 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 376921 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 294170، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4743 وفاةً بعد تسجيل 51 حالة وفاة.// انتهى //21:00ت م0229

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