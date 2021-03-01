السعودية اليوم / "البلديات" تشدد على أهمية تضافر الجهود وتمتع المجتمع بروح المسؤولية والمبادرة لمواجهة(كورونا)



الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

تابعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية و"بروتوكولات" حماية المجتمع والحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس

وشملت الجولات الميدانية المطاعم والمنشآت والأسواق التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج "توكلنا".

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية الميدانية باشرت يوم أمس (22674) جولة تفتيشية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث سُجّل (1124) مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية والأنظمة واللوائح البلدية، فيما جرى إغلاق (342) منشأة.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات التابعة لها تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبث الرسائل الإرشادية والتثقيفية الموجهة للمواطنين والملاك والمستثمرين عبر الشاشات في المقرات والشوارع الرئيسية والساحات، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار

وحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشركاء من ملاك المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق على دعم جهود الأمانات والبلديات من خلال الالتزام بهذه الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتهم في توعية العاملين لديهم والمتسوقين بتطبيقها لضمان توفير الحماية للجميع ومنع تفشي فيروس كورونا. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملحوظات أو مخالفات للإجراءات والضوابط الصحية والبلدية من خلال خدمة 940 والموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية حيث سيجري التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على صحة وسلامة المجتمع بفئاته كافة.

وشددت على أهمية تضافر جميع الجهود وتمتع جميع أبناء المجتمع بروح المسؤولية والأخذ بزمام المبادرة؛ لمواجهة هذه الجائحة.

// انتهى //

20:51ت م

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الرياض 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واستابعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية و"بروتوكولات" حماية المجتمع والحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».وشملت الجولات الميدانية المطاعم والمنشآت والأسواق التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام المتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات، من لبس الكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي والتأكد من الحالة الصحية من خلال برنامج "توكلنا".وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية الميدانية باشرت يوم أمس (22674) جولة تفتيشية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث سُجّل (1124) مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية والأنظمة واللوائح البلدية، فيما جرى إغلاق (342) منشأة.وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات التابعة لها تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبث الرسائل الإرشادية والتثقيفية الموجهة للمواطنين والملاك والمستثمرين عبر الشاشات في المقرات والشوارع الرئيسية والساحات، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.وحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشركاء من ملاك المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق على دعم جهود الأمانات والبلديات من خلال الالتزام بهذه الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتهم في توعية العاملين لديهم والمتسوقين بتطبيقها لضمان توفير الحماية للجميع ومنع تفشي فيروس كورونا. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملحوظات أو مخالفات للإجراءات والضوابط الصحية والبلدية من خلال خدمة 940 والموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية حيث سيجري التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على صحة وسلامة المجتمع بفئاته كافة.وشددت على أهمية تضافر جميع الجهود وتمتع جميع أبناء المجتمع بروح المسؤولية والأخذ بزمام المبادرة؛ لمواجهة هذه الجائحة.// انتهى //20:51ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البلديات" تشدد على أهمية تضافر الجهود وتمتع المجتمع بروح المسؤولية والمبادرة لمواجهة(كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.