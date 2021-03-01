السعودية اليوم / بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بجزر فرسان



فرسان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

دشن محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، مركز تطعيم لقاحات

وتلقى الحازمي الجرعة الأولي من اللقاح، واطلع على الإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.

وأوضح مدير مستشفى فرسان العام عثمان بن إبراهيم عقيلي، أنه قد بُدئ في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

// انتهى /

20:44ت م

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فرسان 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسدشن محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، مركز تطعيم لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بمستشفى فرسان العام.وتلقى الحازمي الجرعة الأولي من اللقاح، واطلع على الإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.وأوضح مدير مستشفى فرسان العام عثمان بن إبراهيم عقيلي، أنه قد بُدئ في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى /20:44ت م0225

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