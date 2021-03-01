وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي لواشنطن في الشرق الأوسط

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية شريك استراتيجي لواشنطن في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "ملتزمون بدعم السعودية كشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البنتاجون أن أحد أفراد جماعة مسلحة مدعومة من إيران قتل وأصيب اثنان في الهجوم الأخير بسوريا.

وأعلنت واشنطن أن لديها خيبة أمل من رفض إيران عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة.

وعبر البيت الأبيض عن خيبة أمله من رد إيران على المحادثات النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعمل على الحد من الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي في اليمن.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال الأربعاء الماضي، إن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".

ولم ترد إيران رسميا على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.

والسبت الماضي، أكد مركز "مينا واتش" النمساوي أن النظام الإيراني يمضي قدما في تطوير قنبلة نووية ولا يريد التوصل إلى حل دبلوماسي.