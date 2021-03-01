دور حاسم لـ تطبيق توكلنا في خفض انتشار كورونا في المدينة المنورة بأكثر من 86%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أثمر التعاون المميز بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في نجاح جهود التقصي الوبائي لفيروس كورونا المستجد تقنيًّا في المدينة المنورة، وخفض انتشار الفيروس بنسبة تجاوزت 86%.

جهود مكثفة وحلول مبتكرة:

ولم يكن نجاح محاصرة كورونا في المدينة المنورة ليتحقق لولا توفيق الله ثم دعم القيادة الرشيدة وحرص ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان في متابعة أعمال الهيئة وحثه على تكثيف الجهود للخروج بحلول رقمية مبتكرة لمساعدة الدولة في مواجهة وباء كورونا، كما قامت سدايا بدور محوري في هذه الجائحة من خلال تطويع التقنية؛ مما ساهم في التحكم في انتشار الفيروس وتجنيب المجتمع من انتشاره.

تجربة ناجحة:

وتعد تجربة مكافحة فيروس كورونا في المدينة المنورة من خلال استخدام التقنية؛ من أبرز التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث كانت المدينة المنورة تمر بمنحى وبائي يُنذر بانتشار فيروس كورونا بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن وكان لتطبيق توكلنا دور حاسم في هذه المرحلة من خلال استمرارية الأعمال عبر إثبات الحالة الصحية مع ضبط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توفيق الله تعالى في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة بنسبة تتجاوز 86%.

تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية:

ونوه العبدالعالي بالدور الفعّال والمحوري الذي قامت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في سبيل دعم وإنجاح تلك الجهود من خلال تطويع التقنية في التحكم الوبائي وما صاحبه من تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تزايدًا مُقلقًا في عدد الإصابات المسجّلة.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات.‎

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