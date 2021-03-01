فوائد الكمون والليمون للتخسيس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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يسعى الكثير من أفراد المجتمع إلى إنقاص أوزانهم بالطرق الطبيعية دون استخدام أي أدوية مساعدة، وفي ذلك خطوات إيجابية في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وانتشر بين أوساط هذه الفئة تناول مشروب الكمون والليمون بعد غليهما، فهل ذلك يساعد على إنقاص الوزن؟

نصائح لإنقاص الوزن:

وقالت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فائزة البيشي لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك عدة أمور لراغبي إنقاص الوزن وهي:

⁃ يعتمد إنقاص الوزن على معرفة وزن الفرد وعمره وطوله، فالأوزان العالية قد لا ينفع معها نوع معين من الريجيم.

⁃ أي حمية لإنقاص الوزن لابد أن يواكبها ممارسة الرياضة، فالرياضة عامل قوي للتخلص من السعرات الحرارية والدهون بأسرع وقت، مع اتباع نمط غذائي يحدده الطبيب المعالج.

⁃ مشروبات التوابل مفيدة جدًّا إذا كان الشخص يشكو من وزن قليل ويمارس نشاط رياضي، أما إذا كان وزنه عاليًا ولا يمارس الرياضة فإن استفادته ستكون خفيفة جدًّا تطول معها مدة تناول مشروبات التوابل.

⁃ تخفيف الوزن يعتمد أيضًا على النمط الغذائي، فإذا كان طعام الفرد يتناول أطعمة عالية من نسبة الدهون والسعرات فإنه لن يستفيد سريعًا من مشروب الكمون والليمون.

⁃ يفضّل عادة في إنقاص الوزن الزائد جدًّا بعدم اتباع حميات النت، وضرورة المعالجة الطبية.

⁃ عدم تناول أي أدوية لتخسيس الوزن دون استشارة طبية؛ لأنها قد تساعده في تخفيف الوزن ولكن في الاتجاه الآخر قد تحرمه من عناصر مهمة للجسم كالفيتامينات والألياف والمعادن وبالتالي تبدأ الشكوى بتساقط الشعر وغير ذلك.

تعزيز التمثيل الغذائي:

وعن مشروب الكمون والليمون، أوضحت: أن لهذا المشروب فوائد عديدة للتخلص من الوزن الخفيف من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الشعور بالشبع، حيث يحتوي على الألياف الصحية، بجانب الحموضة والانتفاخ، كما أنه يساعد على التخلص من حالات عسر الهضم ويعتبر من المسكنات الجيدة لآلام المعدة والبطن وحماية الكبد من التعرض إلى المشكلات.

حرق دهون البطن:

وأوضحت أن للكمون والليمون فوائد عديدة في عملية حرق الدهون وخاصة دهون البطن، إذ يسهمان في إعطاء الجسم الشعور بالشبع، ولتحقيق هذه الفائدة يجب شرب كوب من الكمون والليمون بشكل يومي على الريق، أما طريقة تحضير مشروب الكمون والليمون فهي غلي كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من الكمون، ويترك لمدة خمس دقائق، يصفى ماء الكمون، ويوضع في كوب نظيف، يضاف إلى الكوب عصير ليمونة واحدة ويحركان مع بعضهما البعض، ويمكن تناول المشروب أما دافئًا أو باردًا، وقبل استخدام هذا المشروب كبرنامج يومي يجب قياس الوزن أولًا ثم ملاحظة الفرق بعد أسبوعين إلى شهر، مع التأكيد على الرياضة ونمط الغذاء الصحي.

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