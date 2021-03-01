وزير العدل: التشريعات المتخصصة نقلة نوعيّة وستكمل أركان القضاء المؤسسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن التشريعات المتخصصة نقلة نوعيّة وبإصدارها ستكتمل أركان القضاء المؤسسي.

نقلة نوعية:

وأضاف الوزير في حواره إلى برنامج “في العلن”، المذاع على قناة السعودية أن التشريعات المخصصة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمثل تحولًا ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية، موضحًا أنه بصدور نظام العقوبات لن يكون هناك فعل مجرم إلا وهو المنصوص عليه في النظام أو الأنظمة ذات الصلة.

وتابع أنه بعد إطلاق التشريعات المتخصصة ستكتمل أركان القضاء المؤسسي، وسينتهي تمامًا اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة، وسيكون معنيًّا بتطبيق النص القانوني.

إستراتيجية وخطة متكاملة:

ولفت وزير العدل إلى أن هناك إستراتيجية وخطة متكاملة لإنفاذ التشريعات المتخصصة تشمل التعليم والتدريب والتوعية.

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