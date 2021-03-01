مكتبة جرير والعروض المقدمة منها على أحدث أنواع الجولات

مكتبة جرير تعتبر من أفضل الأماكن التي تقوم ببيع الجوالات وبنصف الثمن الحقيقي، ومن خلال جرير أيضاً يمكنك الحصول على ضمانات لتلك الهواتف، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض المقدمة من جرير لمواطني المملكة العربية السعودية.

عروض مكتبة جرير 2021م

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 اس بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 775 ريال سعودي، بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

وصل سعر هواوي واي 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الوردي والذهبي إلى 699 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف اوبو أي 53 بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف فيفو واي 20 بسعة حجم “64 جيجابايت” إلى 639 ريال سعودي بدلاً من سعر 669 ريال سعودي.

فيفو واي 20 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 639 ريال سعودي، بدلاً من سعر 669 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” لونه ازرق محيطي إلى 5699 ريال سعودي.

هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون المحيطي الازرق وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي.

هواوي ميت 30 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2099 ريال سعودي.

هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “512 جيجابايت” ارزق اللون وصل سعره إلى 6699 ريال سعودي.

آبل آيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الذهبي وصل سعره إلى 5199 ريال سعودي.

آبل آيفون12 ميني بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الازرق وصل سعره إلى 3549 ريال سعودي.

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