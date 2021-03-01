تخفيضات هايبر بنده 2021م أقوى عروض وتخفيضات بنده السعودية

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تخفيضات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

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جبنة كريم قابلة للدهن وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي.

بلغ سعر جبن شيدر علب المراعي إلى 10.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي.

زبدة طبيعية غير مملحة المراعي وصل سعره إلى 7.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 10.50 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة المراعي وصل سعره إلى 6.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 10.50 ريال سعودي.

جبنة مربعات المراعي وصل سعرها إلى 10.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

شبيهة قشطة المراعي وصل سعرها إلى 2.75 ريال سعودي، بدلاً من سعر 3.95 ريال سعودي.

كريمة الطبخ وصل سعرها إلى 18.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 27.75 ريال سعودي.

عصير المراعي وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

شرائح الجبن برجر وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل وصل سعره إلى 38.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 44.95 ريال سعودي.

عسل طبيعي الزهور البرية وصل سعره إلى 42.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 62.95 ريال سعودي.

جبن شرائح برجر وصل سعرها إلى 9.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 17.50 ريال سعودي.

بلغ سعر جبن شيدر قالب معد إلى 19.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

زبادي طازج كامل الدسم الصافي وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 14.50 ريال سعودي.