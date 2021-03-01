مؤتمر المانحين.. حكومة اليمن تشيد بدور السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية

ثمَّن رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في تقديم المساعدات إلى اليمن.

وأضاف «عبدالملك»، خلال مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، نشكر السعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية لسنوات.

وتابع رئيس الحكومة اليمنية، إن «مساعدات السعودية خففت الأزمة الإنسانية وأنقذت الاقتصاد في وقت حرج»، قائلًا: إننا ملتزمون بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمستحقين، لافتًا إلى أن المساعدات الإنسانية لن تسفر عن نتائج إلا بإصلاح الاقتصاد.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن ثلثي السكان في اليمن بحاجة لرعاية صحية غير متوافرة، متابعًا: أننا نحتاج إلى أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة، بعد أن أصبح الوضع الإنساني في البلاد بأسوأ حالاته.

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