«أبشر»: حالة لإدخال رقم الهوية بدلًا من الاسم في استيفاء البيانات

حددت منصة أبشر الحالة التي يمكن خلالها إدخال رقم هوية المستفيد بدلًا من اسمه عند استيفاء بيانات الدخول للمنصة.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «إن اسم المستخدم يسبب مشكلة لي وأريد ظهوره بحسابي عند إدخال البيانات».

وقالت المنصة: إن المستفيد «في هذه الحالة» يمكنه إدخال رقم الهوية في حقل اسم المستخدم، عوضًا عن الاسم المسجل مسبقًا.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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