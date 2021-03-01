طقس الثلاثاء: رياح نشطة على 3 مناطق.. وتدني الرؤية بالمرتفعات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطا للرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وتمتد إلى منطقه نجران.

وأضاف المركز، أن الريَّاح المتوَقعَة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، فضلًا عن تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياح سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. وتكون جنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

أما الخليجُ العربيُّ؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقَّعة، غدًا الثلاثاء، في مختلف مناطق المملكة:

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