خنق الضحية وكسر جمجمته وأحرقه حتى الموت.. القصاص لأحمد شراحيلي بجازان

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وذلك بعدما أقدم، عيسى بن مسعود بن علي الفيفي «سعودي الجنسية» على قتل، أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي «سعودي الجنسية», عبر ضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا, والحكم عليه بالقتل قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني «عيسى بن مسعود بن علي الفيفي»، اليوم الاثنين، في إصلاحية جازان، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن, وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذيرها في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.