«المرور» يوضح الإجراء المطلوب عند بقاء المخالفة رغم سداد قيمتها

أوضح المرور السعودي التصرف المطلوب في حالة بقاء المخالفة مسجلة بنظام أبشر بعد سدادها، وأضاف: أن المستفيد في هذه الحالة عليه التواصل مع البنك للتأكد من عملية ربط السداد (بعد سداد المخالفة).

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: قمت بتسديد مخالفة، وما زالت موجودة في أبشر وحسابي البنكي معًا، علمًا بأنني تلقيت رسالة تسوية بشأن المخالفة.

وبشكل عام يمكن للمواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة أبشر الاعتراض على المخالفات المرورية من الإدارة العامة للمرور وأي جهة أخرى مخولة بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية، على ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

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