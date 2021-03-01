استثناء التقويم والاختبارات والمقررات العملية والتدريبية من «التعليم عن بعد»

أكدت مصادر «عاجل»، اليوم الاثنين، استثناء عمليات التقويم والاختبارات من استمرار التعليم عن بعد، ويشمل الاستثناء المقررات العملية والتدريبية، والاختبارات التي ترى الجامعات الحكومية والأهلية ضرورة حضور الطلاب والطالبات لتأديتها.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم تلقت الأمر السامي الكريم رقم (۳۹۷۰۹) وتاريخ 144۲/۷/۳ القاضي بالموافقة على:

- استمرار العملية التعليمية عن بعد في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية لما بعد (الأسبوع العاشر) من الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام الدراسي144۲هـ، ما عدا ما يتطلب الحضور كإجراء عمليات التقويم والاختبارات مع مراعاة تطبيق الاحترازات الصحية، وأن يتم حضور الطلاب وفق مجموعات تحقق التباعد.

- استمرار التعليم عن بعد للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لما بعد (الأسبوع العاشر) من الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام 144۲هـ، عدا المقررات العملية والتدريبية أو الاختبارات التي ترى هذه المؤسسات ضرورة حضور الطلاب والطالبات لتأديتها، مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن.

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