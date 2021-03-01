السعودية اليوم / الكويت تسجل 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 17 رجب 1442 هـ الموافق01 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 1179 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10791 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 946 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 180155 حالة.

// انتهى //

19:36ت م

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الكويت 17 رجب 1442 هـ الموافق01 مارس 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 192031 حالة, كما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1085 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10791 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 946 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 180155 حالة.// انتهى //19:36ت م0213

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